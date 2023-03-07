حماس تزف شهداء جنين وتدعو لتصعيد المقاومة ضد الاحتلال

زفّت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، شهداء محافظة جنين الستة الذين ارتقوا برصاص الاحتلال خلال اقتحام الاحتلال لمخيم جنين.

وقالت الحركة في بيان النعي، "نزف إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم ثلة من المقاومين الأبطال: الشهيد القسّامي المجاهد: عبد الفتاح حسين خروشة (49 عامًا)، من مخيم عسكر بنابلس، منفذ عملية حوارة البطولية التي قُتل فيها مستوطنان، والشهيد المجاهد: محمد وائل غزاوي (26 عامًا)، والشهيد المجاهد: زياد أمين الزرعيني (29 عامًا)، والشهيد المجاهد: طارق زياد مصطفى ناطور (27 عامًا)، والشهيد المجاهد: معتصم ناصر الصباغ (22 عامًا)، والشهيد المجاهد محمد أحمد سعيد خلوف (22 عامًا)، الذين ارتقوا بنيران قوات الاحتلال، خلال اشتباك مسلح بعد محاصرة منزل بجنين واستهدافه بالصواريخ والنيران الثقيلة".

ووجهت الحركة التحية لأهلنا الصامدين في شمال الضفة الغربية وفي كل أرضنا المحتلة.

وباركت حماس سواعد المقاومين الأبطال الذين تصدّوا للعدوان الغاشم وخاضوا اشتباكات ضارية مع القوة الإسرائيلية المُعتدية، وأوقعوا إصابات في صفوفها، وأثبتوا من جديد أن شعبنا عصي على الكسر.

وأضافت، "إنّ جرائم الاحتلال ومجازره لن تخيف شعبنا، بل ستزيده عزمًا وقوّة في مواجهة الاحتلال ومليشيا مستوطنيه".

ودعت حماس، أبناء شعبنا إلى تصعيد المقاومة ردًّا على الاحتلال وجرائمه، وانتقامًا لدماء الشهداء، والوفاء لوصيتهم العظيمة بالتمسك بالمقاومة طريقًا للتحرير والعودة، ونهيب بجموع أبناء شعبنا لمواصلة النفير واليقظة واستهداف قوات الاحتلال وقطعان مستوطنيه في كل مدننا ومناطقنا المحتلة.



المصدر / فلسطين أون لاين