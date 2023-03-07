36 عملًا مقاومًا في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الماضية

تصاعدت أعمال المقاومة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 36 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس، أبرزها 7 عمليات إطلاق نار، آخرها كان في جنين بمشاركة مقاومين من كتائب القسام.

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وأعلنت قوات الاحتلال عن إصابة جنديين من قوات اليمام الخاصة، كما أسقط المقاومون طائرتين بدون طيار خلال الاشتباكات في جنين.

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وأطلق مقاومون النار على قوات الاحتلال قرب المدخل الشمالي لمدينة أريحا، وعلى جبل جرزيم، وحاجز بيت فوريك في نابلس، كما استهدفوا سيارة للمستوطنين قرب مستوطنة عطريت في رام الله.

واندلعت مواجهات في 11 نقاط متفرقة، شهدتها مناطق القدس ورام الله وقلقيلية وبيت لحم وأريحا والخليل وجنين، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.

واشتعلت الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس المحتلتين بالعمليات المؤثرة ضد الاحتلال ومستوطنيه، خلال شهر فبراير المنصرم.

ورصد مركز معلومات فلسطين "معطى" في تقريره الدوري (1177) عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال الشهر الماضي، أدّت إلى مقتل (8) إسرائيليين، وإصابة (43) جنديًّا ومستوطنًا بجراح مختلفة.

المصدر / فلسطين أون لاين