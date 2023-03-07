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كهرباء غزة تصدر توضيحًا بشأن العداد الذكي والفحص الأمني

07 مارس 2023 . الساعة 16:53 بتوقيت القدس
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أصدرت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، الثلاثاء، توضيحًا بشأن الفحص الأمني المتعلق بالعداد الذكي.

وقال مسؤول العلاقات العامة والإعلام في شركة كهرباء غزة محمد ثابت لإذاعة صوت الأقصى خلال برنامج مع الناس: "العداد الذكي مفحوص أمنيًّا والتواصل معه مشفر تمامًا ولا يمكن اختراقه".

وأضاف ثابت، أنّ المنح التي تقدم كالمنحة القطرية تقدم لخدمة الناس مباشرة ولا تستفيد منها الشركة أبدًا، ومشروع الـ 2أمبير هو مساهمة من شركة الكهرباء للتخفيف على سكان القطاع، مضيفًا أنّ الشركة تعمل على التوسع في المشروع ليغطي كل المحافظات.

ودعا جميع المواطنين الذين لديهم أي مشكلة التوجه لدى قسم العلاقات العامة في الشركة والذي يعمل على حلّ مشاكل المواطنين، داعيًا كل من يشتري عقارًا أن يشترط على بائع العقار أن ينهي ملف الكهرباء بشكل كامل قبل إنهاء العقد وتسليم كامل ثمن العقار.

وتابع: "لا يمكن التغلب على مشاكل فاقد الكهرباء والسرقات إلا بمشروع العدادات الجديدة، وهو مشروع وطني لتطوير شبكة الكهرباء في القطاع وتحويلها لشبكة ذكية".

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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