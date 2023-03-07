قاسم: مخيم جنين يقدم ملحمة أسطورية والمقاومة لن تتوقف حتى دحر الاحتلال

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم أن المقاومة في الضفة المحتلة مستمرة ومتصاعدة، ولن تتوقف حتى تحقيق أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال.

وقال قاسم لقناة الأقصى، اليوم الثلاثاء: "إن مخيم جنين يقدم ملحمة أسطورية عبر اشتباكه الدائم مع الاحتلال"، مشددا على أن عمليات الاغتيال والاعتقال ستزيد من الفعل المقاوم في مناطق الضفة كافة.

وبين أن الاحتلال يقف عاجزا أمام الفعل المقاوم لشبابنا الثائر في مناطق الضفة المحتلة، مؤكدا أن شعبنا يدافع عن نفسه أمام جرائم الاحتلال المتواصلة بحقه.

المصدر / فلسطين أون لاين