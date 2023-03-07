"يويفا" يعوض جماهير ليفربول بعد أحداث نهائي الأبطال 2022

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الثلاثاء أنه سيعوض انصار ليفربول الإنكليزي الذين اشتروا تذاكر حضور المباراة النهائية لمسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم ضد ريال مدريد الإسباني العام الماضي وذلك بسبب احداث شغب حالت دون تمكن بعضهم من متابعتها في المدرجات.

وجاء إعلان الاتحاد الأوروبي في أعقاب تقرير مستقل صدر مؤخراً وحمٌله "المسؤولية الأساسية" عن الاحداث الفوضوية قبل المباراة والتي "كادت تؤدي الى كارثة".

واكد ويفا في بيان أنه "سيتم تعويض جميع المشجعين... الذين عاشوا ظروفا صعبة".

واضاف امين عام الاتحاد الاوروبي ثيودور ثيودوريديس "نعترف بالتجربة السلبية التي عاشها المشجعون، ولهذا السبب سنعوض الجماهير التي اشترت تذاكر حضور المباراة والذين عانوا صعوبات لدخول الملعب".

وشابت المباراة النهائية التي فاز فيها ريال مدريد وتوج بلقبه الرابع عشر في المسابقة، فوضى عارمة حيث عانى مشجعو اللفريق الإنكليزي للدخول إلى الملعب.

وتعرض المشجعون للمضايقات لدى محاولتهم دخول الملعب وأطلق عليهم رجال الشرطة الغاز المسيل للدموع خارج ستاد دو فرانس في ضواحي العاصمة الفرنسية حيث تأخر انطلاق المباراة 36 دقيقة.

وقال الاتحاد الأوروبي إن التعويض "يغطي جميع مخصصات تذاكر ليفربول للنهائي، أي 19618 تذكرة".

وأوضح الاتحاد القاري أن مشجعي ريال مدريد والمشجعين الآخرين المعنيين بالفوضى في استاد فرنسا بإمكانهم المطالبة بتعويض أيضا، ولكن على أساس كل حالة على حدة.

المصدر / وكالات