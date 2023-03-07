مقاومون يُسقطون طائرتين مسيرتين في جنين

تمكن مقاومون فلسطينيون، اليوم الثلاثاء، من إسقاط طائرتين مُسيّرتين في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأظهرت مقاطع مصورة، من زوايا مختلفة لحظة سقوط الطائرة بالتزامن مع سماع دوي إطلاق نار كثيف.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم جنين، وحاصرت منزلًا، وسط اشتباكات مسلحة مع المقاومين.

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وتسلّلت قوات خاصة للاحتلال عبر شاحنة، ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة للمخيم.

وحاصرت قوات الاحتلال منزلًا في المخيم، واستهدفته بالصواريخ أكثر من مرة، وسط تصاعد الدخان من المنزل.

وأعلنت المقاومة في جنين التصدي والاشتباك مع قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم جنين.

المصدر / فلسطين أون لاين