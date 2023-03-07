الترتيبات الجديدة لمباراة الشاطئ ونماء

غزة/ وائل الحلبي:

أبلغت قيادة الشرطة اتحاد كرة القدم بإقامة مباراة خدمات الشاطئ ونماء بحضور الجمهور، بعد ساعات من القرار السابق بإقامة المباراة بدون حضور الجمهور بناء على طلب نادي نماء.

وشهدت الساعات الماضية تحركات على أعلى مستوى من جانب مجلس ادارة الشاطئ، الذي اعترض على قرار منع جمهوره من حضور المباراة.

وعقد الأستاذ عبد السلام هنية الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة جلسة جمعت ادارة الشاطئ والعميد علي النادي قائد غرفة العمليات المركزية بالشرطة والمقدم رامي مهاني منسق الشرطة لدى الاتحادات الرياضية.

وتم الاتفاق على اقامة المباراة بحضور الجمهور بعد تأكيد ادارة البحرية على تحملها مسؤولية جماهيرها بشكل كامل، وترحيبها بنادي نماء وجماهيره واستقبالهم بأفضل صورة.

وتوجه النادي ومهاني لاتحاد كرة القدم عقب انتهاء الجلسة وتم ابلاغه بموافقة الشرطة على اقامة المباراة بحضور الجمهور، على أن تقام في موعدها وفي نفس المكان المحدد له سابقا.

وتم الاتفاق على تأمين المباراة في ظل الحضور الجماهيري الذي من المتوقع أن يتواجد في المباراة، حيث سيتم تخصيص البوابة الغربية لملعب اليرموك لدخول جماهير خدمات الشاطئ التي ستتواجد على المدرجات الغربية كاملة، فيما ستتواجد جماهير نادي نماء على المدرج الجنوبي والدخول سيكون من البوابة الجنوبية.

ومن المقرر أن يتم عقد جلسة غدا الأربعاء في مقر اتحاد كرة القدم بحضور ناديي الشاطئ ونماء وقيادة الشرطة.

المصدر / فلسطين أون لاين