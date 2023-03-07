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أخر مستجدات مباراة الشاطئ ونماء

07 مارس 2023 . الساعة 15:26 بتوقيت القدس
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غزة/ وائل الحلبي:

نفى مصدر مسؤول كل ما تم تداوله بخصوص ترتيبات مباراة خدمات الشاطئ ونماء في ختام منافسات دوري الدرجة الأولى المقرر إقامتها الجمعة القادم على ملعب اليرموك، في الجولة 22 من دوري الدرجة الأولى.

وأضاف المصدر لـ"فلسطين أون لاين": إن كل ما تم تداوله جاء في إطار التشاور والتوافق مع الجهات المختصة والمجلس الأعلى للشباب والرياضة بمتابعة مباشرة من الأمين العام المساعد عبد السلام هنية، ولم يتم الاتفاق على أي من الامور التي تم ذكرها.

وأشار إلى أن الجهات المختصة ستعلن عن ترتيبات إقامة مباراة نماء والشاطئ خلال الساعات القادمة بما يضمن تنظيم المباراة بالشكل المناسب، في ظل الاهتمام الكبير بتأمين المباراة.

ومن المقرر أن يعقد المجلس الأعلى للشباب والرياضة اجتماعاً بين إدارة الناديين لترتيب كافة الأمور المتعلقة بالمباراة وتحديد كافة الإجراءات اللازمة للخروج بالمباراة بالصورة اللائقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الشاطئ #نماء

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