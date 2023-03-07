3 شهداء و10 إصابات برصاص الاحتلال في جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينيةـ اليوم الثلاثاء، ارتقاء 3 شهداء وإصابة 10 أخرين بينها إصابة خطيرة برصاص الاحتلال في جنين.

وأوضحت الوزارة في بيانها، عن وصول مستشفى ابن سيتا ٣ شهداء و ٧ إصابات، بينها إصابة خطيرة في البطن.

وأضافت الصحة، أن مستشفى ابن سينا التخصصي استقبل إصابتان بحالة متوسطة في الفخذ والكتف، وإصابة طفيفة في الخاصرة.

وكانت الصحة قد أعلنت في وقت سابق عن استشهاد الشاب محمد وائل غزاوي (26عامًا)، برصاص قوات الاحتلال في جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مخيم جنين، وحاصرت منزلًا، وسط اشتباكات مسلحة مع المقاومين.

وتسللت قوات خاصة للاحتلال عبر شاحنة، ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة للمخيم.

وحاصرت قوات الاحتلال منزلًا في المخيم، واستهدفته بالصواريخ أكثر من مرة، وسط تصاعد الدخان من المنزل.

وأعلنت وزارة الصحة إصابة 5 مواطنين خلال اقتحام مخيم جنين، 3 إصابات بينها إصابة خطيرة في الصدر وصلت لمستشفى جنين الحكومي، وإصابتان بحالة متوسطة في الفخذ والكتف وصلت مستشفى ابن سيناء التخصصي.

وأعلنت المقاومة في جنين التصدي والاشتباك مع قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم جنين.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال المقتحمة للمخيم، رشق خلالها الشبان الثائر مركبات الاحتلال بالحجارة.