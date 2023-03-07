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واشتباكات مسلحة مع المقاومين

إصابات خلال اقتحام الاحتلال لمخيم جنين ومحاصرة أحد المنازل

07 مارس 2023 . الساعة 15:20 بتوقيت القدس
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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مخيم جنين، وحاصرت منزلًا، وسط اشتباكات مسلحة مع المقاومين.

وتسللت قوات خاصة للاحتلال عبر شاحنة، ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة للمخيم.

وحاصرت قوات الاحتلال منزلًا في المخيم، واستهدفته بالصواريخ أكثر من مرة، وسط تصاعد الدخان من المنزل.

وأعلنت وزارة الصحة إصابة 5 مواطنين خلال اقتحام مخيم جنين، 3 إصابات بينها إصابة خطيرة في الصدر وصلت لمستشفى جنين الحكومي، وإصابتان بحالة متوسطة في الفخذ والكتف وصلت مستشفى ابن سيناء التخصصي.

وأعلنت المقاومة في جنين التصدي والاشتباك مع قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم جنين.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال المقتحمة للمخيم، رشق خلالها الشبان الثائر مركبات الاحتلال بالحجارة.

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#جنين #مخيم جنين

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