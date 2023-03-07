الأسير الشيخ خضر عدنان يتعرض لمضايقات مستمرة في سجن الجلمة

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم؛ أن الأسير الشيخ خضر عدنان محمد موسى القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، مازال يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم (31) على التوالي رفضًا لاعتقاله التعسفي، ويتعرض من السجانين لمضايقات وتفتيشات ليلية مستمرة في زنازين سجن الجلمة.

وأفاد عدنان في رسالة وصلت مهجة القدس نسخةً عنها اليوم، أنه مازال يقبع في زنزانة انفرادية مساحتها 180*180 بعزل سجن الجلمة، واصفًا إياها بأنها باردة جدًا، ويتواجد فيها حشرات وصراصير، ولا خصوصية فيها عندما يدخل بيت الخلاء (الحمام) حيث أنه مكشوف للسجانين، وهو منذ اعتقاله لم يستحم، ويتعرض لتفتيشات ليلية ومضايقات مستمرة من السجانين، وأحيانًا عندما يسأل السجان عن الوقت لمعرفة وقت الصلاة فإنه يعطيه إياه غير صحيح.

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وبخصوص وضعه الصحي، فقد أوضح الشيخ عدنان في رسالته التي وصلت مهجة القدس، أنه يعاني من آلام في المفاصل، وسعال شديد، ويوم الأحد الماضي تم إنزاله لمحكمة سالم العسكرية وحسب ادعائهم أنه بالخطأ فقد كانت رحلة عذاب حسب وصفه، علمًا أن موعد محاكمته هو اليوم الثلاثاء، لافتًا إلى أن الصليب الأحمر لم يقم بزيارته منذ تاريخ اعتقاله حتى اللحظة.

وأشارت مهجة القدس، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، كانت قد اعتقلت الشيخ خضر عدنان فجر الأحد 05/02/2023م الساعة 02:30 ليلًا بعد مداهمة قوات الاحتلال منزله، وقيامهم بعمليات تفتيش بالبيت صادروا خلالها ثلاث جوالات وآيباد عدد 2 وبعض الصور من ضمنها صورة مع والده رحمه الله ودروع التكريم له، وأعلن عن اضرابه عن الطعام لحظة اعتقاله من منزله، رفضًا لاعتقاله التعسفي.

المصدر / فلسطين أون لاين