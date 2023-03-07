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عكرمة صبري: الاحتلال يحاول إضفاء الصبغة اليهودية على الأقصى
رقم مهول.. نشر آخر تحديث لأرقام أضرار زلزال تركيا المادية والبشرية
بحر: المجلس التشريعي كرّس جهده القانوني والرقابي تعزيزاً لحقوق المرأة
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تحديث يومي
أسماء الفائزين بمسابقة رمضان 2023
07 مارس 2023 . الساعة 14:48 بتوقيت القدس
أسماء الفائزين بمسابقة رمضان 2023
نرفق لكم أسماء الفائزين بمسابقة "فلسطين أون لاين" رمضان 2023:
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