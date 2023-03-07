فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يقتحم جنين ويحاصر منزلًا في المخيم

الأسير الشيخ خضر عدنان يتعرض لمضايقات مستمرة في سجن الجلمة

عكرمة صبري: الاحتلال يحاول إضفاء الصبغة اليهودية على الأقصى

رقم مهول.. نشر آخر تحديث لأرقام أضرار زلزال تركيا المادية والبشرية

بحر: المجلس التشريعي كرّس جهده القانوني والرقابي تعزيزاً لحقوق المرأة

تعيين محمد بن عبد الرحمن رئيساً للوزراء في قطر

الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

فاغنر الروسية تكشف سبب تلويحها بالانسحاب من جبهة القتال في أوكرانيا

تسجيل 32 هزة أرضية في تركيا وسوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

باريس يصدم نيمار بعد الإصابة

تحديث يومي

أسماء الفائزين بمسابقة رمضان 2023

07 مارس 2023 . الساعة 14:48 بتوقيت القدس
...
أسماء الفائزين بمسابقة رمضان 2023

نرفق لكم أسماء الفائزين بمسابقة "فلسطين أون لاين" رمضان 2023:

تويتر تويتر
#مسابقة #مسابقة رمضانية #مسابقة رمضان 2023 #مسابقة رمضان

متعلقات

الأكثر قراءة