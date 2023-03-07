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باريس يصدم نيمار بعد الإصابة

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باريس يصدم نيمار بعد الإصابة

07 مارس 2023 . الساعة 13:18 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

وجّه لويس كامبوس، المستشار الفني لنادي باريس سان جيرمان، ضربة للنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وأعلن النادي الباريسي، في بيان طبي، أمس الإثنين، أن نيمار بحاجة لجراحة عاجلة، للتعافي من إصابته بالتواء في أربطة الكاحل.

وأشار البيان، إلى أن اللاعب سيجري الجراحة خلال أيام في العاصمة القطرية الدوحة، وسيغيب لفترة تتراوح بين 3 و4 أشهر.

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن نيمار ما زال يعارض فكرة الرحيل عن باريس سان جيرمان هذا الصيف، عقب التعرّض للإصابة الأخيرة.

وأشارت الصحيفة الفرنسية، إلى أن نيمار يهدف لعودة قويّة بقميص باريس عقب التعافي من الإصابة.

وأوضحت أنه على عكس ذلك، يرحب كامبوس ببيع نيمار في الصيف المقبل، رغم أن عقد اللاعب البرازيلي يمتد حتى 2025، مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

المصدر / وكالات
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