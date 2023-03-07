جلسة محاكمة للأسير خضر عدنان في محكمة "سالم" اليوم

من المقرّر أن تعقد محكمة "سالم" العسكرية، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة للأسير خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي.

وقالت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى: "ستعقد اليوم في "محكمة سالم العسكرية" جلسة محاكمة للأسير خضر عدنان محمد موسى".

وكانت قوات الاحتلال قد أعادت اعتقال عدنان من منزله، في بلدة عرابة، في الخامس من شباط/ فبراير الماضي.

وكان نادي الأسير الفلسطيني، أعلن في وقت سابق أن الأسير عدنان يواجه تدهورًا مستمرًا على وضعه الصحي، مع مرور نحو شهر على إضرابه، لافتًا إلى أنّه وإلى جانب إضرابه، فإنه يرفض إجراء أي نوع من الفحوص الطبية، علمًا أنه يعاني من مشكلات صحية قبل اعتقاله، وهو بحاجة إلى متابعة صحية.

يُذكر أنّ الأسير عدنان تعرّض للاعتقال (12) مرّة، وأمضى ما مجموعه نحو 8 سنوات في معتقلات الاحتلال، معظمها رهن الاعتقال الإداري، وخلال هذه السنوات خاض 5 إضراباتٍ سابقة، منها 4 إضرابات رفضاً لاعتقاله الإداري.