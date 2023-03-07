غرق 6 مصريين بينهم طفلان في نهر النيل

تعرّض 6 مصريين بينهم طفلان للغرق في نهر النيل، حيث يعمل رجال المسطحات المائية والإنقاذ النهري في أسوان، اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي في البحث عنهم.

وتعرّض المصريون للغرق في أثناء استقلالهم مركبًا في مياه نهر النيل بالقرب من مرسى أبو هور بمركز نصر النوبة في محافظة أسوان.

وتبيّن بالتحريات أن الأشخاص الجاري البحث عنهم في نهر النيل في أسوان هم: أشرف فتحي الزاكي 35 عامًا، ونجله حسن أشرف 5 أعوام، وعمرو حسن محمد 35 عامًا من قرية الأمبركاب، وعبد الرحمن فتحي 30 عامًا، ونجله نعمان 3 أعوام، ومحمد عبد القادر غلاب 36 عامًا.

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وقامت القوات بتكثيف جهودها، وذلك بعد انتشال شخص على قيد الحياة، فيما يتم تكثيف البحث لانتشال الـ6 في ظل ظروف الطقس الصعبة.

وتلقت غرفة العمليات الرئيسة بديوان عام أسوان، بلاغًا بوقوع حادث غرق لفلوكة في نهر النيل يستقلها 7 أشخاص بالقرب من مرسى أبو هور بمركز نصر النوبة، ولفت المحافظ بأن موجة الطقس المتقلّب وظروف الأحوال الجوية ووجود رياح سريعة محمّلة بالأتربة، السبب في تعرّض الفلوكة النيلية للغرق.

المصدر / وكالات