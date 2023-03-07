"بدران": استهداف مركبة نقيب المهندسين عمل جبان وتغوّل على الحريات

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران إن استهداف مركبة المهندس يزن جبر عملٌ جبان واستهداف مباشر للسلم الأهلي وتغوّل على الحريات النقابية

وأضاف بدران في تصريح صحفي وصل " " نسخة عنه أن حادثة إطلاق النار التي استهدفت مركبة رئيس فرع نقابة المهندسين في مدينة نابلس، المهندس يزن مصباح جبر، عمل جبان، وسلوك عصابات يهدف للترهيب وزرع الرعب في نفوس النقابيين والنشطاء الذين يقودون الحراكات السلمية المطالبة بحقوق وطنية مشروعة.

وأكد بدران أن استهداف المهندس جبر، بصفته ناشطًا نقابيًّا ومجتمعيًّا، بالتزامن مع إطلاق أسبوع القدس الذي أعلن عنه فرع النقابة في نابلس، هو استهداف للكل الفلسطيني، واستخدام غير مشروع للسلاح، وسلوك لا وطني لا يخدم إلا أعداء شعبنا وأصحاب الأجندات الخاصة في التيار المتنفذ في السلطة، في الوقت ذاته الذي تتصاعد فيه جرائم الاحتلال وحكومته المتطرّفة ضد مكونات شعبنا الفلسطيني كافة.

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ودان بدران الاعتداء الآثم، مؤكدًا على ضرورة قيام السلطة بمحاسبة المجرمين، وتقديمهم للعدالة، ومنع التستر عليهم.

وشدّد القيادي في حماس على مسؤولية الكل الفلسطيني؛ مؤسسات وشخصيات وأحزاب، للعمل على لجم العناصر المأجورة ورفع الصوت ضد حالة الفلتان الأمني والاستهتار بأرواح أبناء شعبنا، والتي تستهدف زيادة الشرخ في ساحتنا السياسية والنقابية.

المصدر / فلسطين أون لاين