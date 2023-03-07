نابلس: مستوطنون يعتدون على مسنٍّ فلسطيني وقوات الاحتلال تعتقله

اعتدى مستوطنون، اليوم الثلاثاء، على مسنٍّ في أثناء حراثة أرضه في بلدة عوريف جنوب نابلس بالضفة الغربية.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، خلال تصريحات صحفية، إن مستوطني "يتسهار" هاجموا المسنّ داود حسن الصفدي، في المنطقة الشرقية من البلدة، وجرى اعتقاله من قبل قوات الاحتلال، التي تدخلت لحماية المستوطنين.

وأضاف دغلس: إن "الأهالي تصدّوا للمستوطنين، الذين هاجموا المنازل، وسط اندلاع مواجهات وإطلاق كثيف للنار، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع".

اقرأ أيضاً: مسيرات في القطاع تنديدًا باعتداءات المستوطنين في نابلس

ويعيش نحو مليون مستوطن في 199مستوطنة و220 بؤرة أُقيمت على أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية وشرقي القدس المحتلتين.

ويعدّ الاستيطان مخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول/ ديسمبر من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.

ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني، ومطالبات بتفكيك المستوطنات ووقف مشاريع توسعتها؛ إلا أن سلطات الاحتلال ترفض ذلك.

وكان آخر تلك القرارات؛ القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول من العام 2016، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.​

المصدر / فلسطين أون لاين