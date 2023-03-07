نقيب المهندسين بنابلس يدعو للكشف عن مستهدفي مركبته ومحاسبتهم

طالب نقيب المهندسين في محافظة نابلس يزن مصباح جبر، بضرورة الكشف عن مطلقي النار صوب مركبته الليلة الماضية، والعمل على محاسبتهم قانونياً.

وذكر جبر أن استهداف مركبته لا يتوقف عنده شخصيّاً، وإنما امتد ليطال شخصيات ومؤسسات نابلس والسلم الأهلي.

وأشار جبر إلى أنه جرت مؤخراً انتخابات في مؤسسات مدنية عدّة، ويوجد أناس وشخصيات يريدون خدمة البلد، ولعل ذلك أزعج هؤلاء الجناة.

وبيّن النقيب أنه تفاجأ فجر اليوم بتعرّض مركبته الشخصية لإطلاق نار أصاب هيكلها بعشرة عيارات نارية وألحق بها أضراراً مادية.

ولفت جبر إلى أنه توجّه مباشرة للشرطة والمباحث الجنائية التي أرسلت قوة أمنية لمعاينة مكان الجريمة، وأحصت 10 عيارات نارية، أخذها الأمن لاستكمال التحقيقات.

وأفاد بأنه بناءً على معلومات تم الحصول عليها من بعض الجيران، فإن شخصاً ترجّل من مركبة وصلت المنطقة، وأطلقت عدّة عيارات نارية قبل المغادرة باتجاه شارع آخر بعيداً عن موقع الجريمة.

اقرأ أيضًا: "أبو كويك" يستنكر استهداف مركبة نقيب المهندسين بنابلس

ودعت جهات نقابية ومحلية، أبناء شعبنا للمشاركة في الاعتصام الذي تنظمه رفضًا لجريمة إطلاق النار على مركبة رئيس نقابة المهندسين في نابلس يزن مصباح جبر.

وأعلنت الجهات أن الاعتصام سينظم اليوم الثلاثاء الساعة 2:00 ظهراً في ساحة نقابة المهندسين- المريج في نابلس.

وكان مسلّحون أطلقوا النار الليلة الماضية صوب مركبة رئيس فرع نقابة المهندسين بمدينة نابلس يزن مصباح جبر.

واستنكرت نقابة المهندسين في بيان لها حادثة إطلاق النار على سيارة جبر بعشر رصاصات اخترقت جسم مركبته، مؤكدة أن "هذه الأفعال تأتي في سياق تهديد السلم الأهلي واستقواء الخفافيش بأوقات انتشار جيش الاحتلال ليلاً".