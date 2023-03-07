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دعوة للمشاركة في اعتصام بنابلس رفضا لإطلاق النار على نقيب المهندسين

07 مارس 2023 . الساعة 11:07 بتوقيت القدس
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نقابة المهندسين تدعوا لاعتصام تنديدا بجريمة اطلاق النار على نقيبها

دعت جهات نقابية ومحلية، أبناء شعبنا للمشاركة في الاعتصام الذي تنظمه رفضا لجريمة إطلاق النار على مركبة رئيس نقابة المهندسين في نابلس يزم مصباح.

وأعلنت الجهات أن الاعتصام سينظم اليوم الثلاثاء الساعة 2:00 ظهراً في ساحة نقابة المهندسين- المريج في نابلس.

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وكان مسلّحون أطلقوا النار الليلة الماضية صوب مركبة رئيس فرع نقابة المهندسين بمدينة نابلس يزن مصباح جبر.

واستنكرت نقابة المهندسين في بيان لها حادثة إطلاق النار على سيارة جبر بعشر رصاصات اخترقت جسم مركبته، مؤكدة أن "هذه الأفعال تأتي في سياق تهديد السلم الأهلي واستقواء الخفافيش بأوقات انتشار جيش الاحتلال ليلاً".
 

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#نابلس #نقابة المهندسين #اطلاق نار #نقيب المهندسين

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