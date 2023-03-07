بلدية رفح تنهي أعمال توسعة شارع عكا "روحي صبح" وتعبيده

انتهت بلدية رفح من تنفيذ مشروع توسعة شارع عكا "روحي صبح" وتعبيده في الحي الإداري وسط المدينة، الواصل بين شارع أبو بكر الصديق شمالًا وشارع الهدى جنوبًا.

وأوضح رئيس بلدية رفح د. أحمد الصوفي أن الشارع يعتبر شريانًا رئيسيًا وسط المدينة، مشيرًا أن توسعته تساهم بمعالجة الأزمة المرورية بمركز المدينة.

ولفت أن توسعة الشارع ستسهل حركة مرور المركبات والأفراد في المدينة وستقلل التكدس الكبير في وسطها، وتخدم آلاف الطلبة، شاكرًا التعاون الكبير من طرف السكان الذين استجابوا لنداء المصلحة العامة.

وكشف الصوفي عن إزالة المعوقات من الشارع، قائلا: "نجحنا بفضل الله ثم تعاون السكان، في توسعة الشارع، الذي استعصت توسعته على مدار السنوات الماضية".

بدوره، أوضح مدير دائرة المشاريع في بلدية رفح م. محمد سرحان أن طواقم البلدية انتهت من أعمال تعبيد الشارع بطول 130 مترًا، وبعرض يتراوح بين 13 إلى 15 مترًا، بعد تسوية الشارع وإزاحة شبكات الكهرباء.

وأشار أنه تم استخدام 1755 مترًا مربعًا لتعبيد الشارع ببلاط الإنترلوك، 1365 مترًا مربعًا لتعبيد جسم الشارع، و390 مترًا مربعًا لتعبيد الرصيف على جانبي الشارع، بأطوال متفاوتة، منوهًا أن المشروع يتضمن تطوير شبكة الإنارة.

وكانت وحدة الضبط والمتابعة الميدانية نفذت أعمال توسعة الشارع وإزالة التعديات من حرمه، ضمن تسوية تضمنت حزمة من التسهيلات أبرزها تقديم تعويضات، وإعادة بناء ما تم إزالته، وإعفاءات من فواتير الخدمات المتراكمة.

المصدر / فلسطين أون لاين