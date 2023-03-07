الاحتلال يفرج عن المرابطة المقدسية "خويص"

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن المرابطة المقدسية نفيسة خويص من مدينة القدس المحتلة، إثر اعتقالها صباحاً.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المرابطة المقدسية نفيسة خويص، أثناء تواجدها في شارع الواد، لتفرج عنها في وقت لاحق من اليوم نفسه.

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واشتهرت الحاجة خويص بين الأهالي والمواطنين بقيادة "التيكتوك" حتى لا تتأخر على جميع الصلوات في المسجد الأقصى.

ويتزامن اعتقال خويس مع دعوات ما تسمى "منظمات الهيكل" المستوطنين لاقتحام واسع للمسجد الأقصى يومي الثلاثاء والأربعاء، بمناسبة يوم "البوريم/المساخر" اليهودي.

وتصاعدت الدعوات المقدسية للحشد والرباط بشكل واسع في المسجد الأقصى، لإفشال أطماع الاحتلال الاستيطانية ومخططات السيطرة الكاملة على المسجد. وأكدت الدعوات نفسها على أن الحشد في باحات "الأقصى" يشكل قوة للمقدسيين، والرباط فيه يمثل درعاً لحمايته أمام اقتحامات المستوطنين المتزايدة، ومحاولات تنفيذ مخططات التهويد في مدينة القدس المحتلة.





المصدر / فلسطين أون لاين