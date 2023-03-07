ذاكرة هاتفك ممتلئة؟ إليك هذه الطريقة للتخلّص من مشكلة "واتساب" المزعجة

يعاني معظم الجمهور الذي يستخدم تطبيق واتساب بصورة مؤكدة، من مشكلة الذاكرة الممتلئة بهواتفهم، حيث إن تطبيق المحادثة يشغل جزءاً كبيراً من مساحة الهاتف ولكنك لا تعرف ما هو الحل.

وتشغل الصور والفيديوهات التي تصل إليك بشكل متواصل عبر واتساب جزءاً كبيراً من ذاكرة الهاتف، وتفاجئ بتنبيه من الهاتف يفيد بأن الذاكرة ممتلئة عن آخرها، خاصة إذا كان هاتفك من النوعية ذات الذاكرة المحدودة التي تبلغ سعتها 64 غيغابايت فقط، بل حتى يمكن أن يمتد الأمر إلى الهواتف ذات الذاكرة 128 غيغابايت وأكثر.

المشكلة تبدأ مع تراكم هذه الوسائط على ذاكرة الهاتف، حتى لو نقر المستخدم على خيار (Never)، أي "أبدا" في خانة (save to Camera Roll) داخل "إعدادات واتساب"، وتعني حفظ الصور والفيديوهات في شريط الكاميرا الخاصة بالهاتف. وفقاً لموقع "سكاي نيوز عربية".

ويقول موقع "wired" التقني إن "واتساب" يحمّل الصور والفيديوهات الواردة إليك على الهاتف بشكل تلقائي.

والحل يبدأ بالتأكد من حجم المساحة التي تحتلها رسائل "واتساب" على هاتفك بالخطوات التالية:

1) الذهاب إلى الإعدادات الخاصة بالهاتف وليس التطبيق.

2) النقر على رمز ذاكرة الجهاز، بحيث ستظهر لك أكثر التطبيقات استهلاك للذاكرة في أعلى الصفحة، كما في حالة هواتف "آيفون".

3) إذا كان المستخدم يعتمد كثيرًا على الصور والفيديوهات في "واتساب" سيظهر في صدارة القائمة.

وفي حال أراد المستخدم التخفيف من حجم الذاكرة التي يحتلها "واتساب" على هاتفه، عليه القيام بما يلي:

1) التوجّه إلى إعدادات "واتساب".

2) النقر على خانة الذاكرة (Storage and Data).

3) وبعد ذلك، النقر على (Manage Storage)، وستظهر لك حينها أكثر الحسابات التي أرسل أصحابها وسائط متعددة احتلت مساحة كبيرة من ذاكرة الهاتف.

وبوسّع المستخدم في النهاية النقر على أي حساب لحذف الصور والفيديوهات والوثائق الواردة منه، إما عن طريق حذف كل واحدة منها على حدة أو حذفها كلها، بحسب الحاجة.

المصدر / وكالات