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أوكرانيا تعلن قتلها ألف جندي روسي في يوم واحد

07 مارس 2023 . الساعة 10:32 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلّحة في أوكرانيا أن الجيش قتل 154 ألفًا و830 جنديًّا روسيًّا في أوكرانيا خلال الفترة من 24 فبراير 2022 وحتى 7 مارس 2023، من بينهم 1060 جنديًّا خلال أمس الإثنين فقط، حسبما أفادت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم) اليوم الثلاثاء.

ونشرت هيئة الأركان العامة بأوكرانيا في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بياناً أوضحت فيه أن القوات الروسية تكبّدت أكثر من 3 آلاف دبابة وستة آلاف مركبة مدرعة قتالية، إضافة إلى المئات من الأنظمة المدفعية وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعدّدة. 

كما تكبّدت العديد من السفن الحربية والطائرات بدون طيار ووحدات المعدات الخاصة وأنظمة الدفاع الجوي والطائرات المقاتلة والمروحيات والمركبات الآلية. 

كما تمكنت القوات الأوكرانية من إسقاط نحو ألف صاروخ روسي طراز كروز.

وأفادت "يوكرينفورم"  بأن القوات الجوية الأوكرانية شنَّت خلال يوم أمس وحده، 15 ضربة استهدفت المواقع الروسية، إضافة إلى ضربة جوية أخرى دمَّرت نظامًا للصواريخ المضادة للطائرات في موقعه.

 

المصدر / وكالات
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#روسيا #أوكرانيا #كييف #الأركان المسلحة

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