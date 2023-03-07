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"فلسطينيي أوروبا" تنفذ المشروع الرابع من حملة "جرحنا واحد"

07 مارس 2023 . الساعة 10:06 بتوقيت القدس
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"فلسطينيي أوروبا" تنفذ المشروع الرابع من "حملة جرحنا واحد"

نفذت مبادرة فلسطينيي أوروبا للعمل الوطني المشروع الرابع من "حملة جرحنا واحد" والتي تهدف لدعم المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة بالأجهزة والمعدّات الطبية.

وبيّنت اللجنة الطبية التابعة للمبادرة عن تنفيذ المشروع الرابع والذي يتمثّل بتوفير مستلزمات طبية عاجلة Stone Extraction Ballons لجهاز تنظير القنوات المرارية ERCP في مستشفيات ناصر بخان يونس ومستشفى غزة الأوروبي جنوب القطاع.

بدوره، تقدّم الدكتور علاء الشاعر استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد في مستشفى ناصر بخان يونس بالشكر لأعضاء المبادرة على توفيرهم لتلك المستلزمات، وثمّن دعمهم المستمر للقطاع الصحي الفلسطيني وتمنّى استمرار ذلك حتى يتم خدمة المريض الفلسطيني على أكمل وجه .

وكانت المبادرة قد أُطلقت في شهر مايو 2021 ونفذت عددًا من المشاريع منها توفير عشرة أجهزة لمراقبة المؤشرات الحيوية للمرضى في أقسام العناية المركزة في مستشفيي "ناصر"و "الأوروبي" بخان يونس ومركز "وقف الواقفين" الطبي في بلدة "خزاعة" جنوبي قطاع غزة.

إضافة إلى توفير أجهزة مونيتور طبية حديثة لقسم الطوارئ وجهاز التراساوند محمول للتصوير بالموجات فوق الصوتية لقسم جراحة الأوعية الدموية في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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