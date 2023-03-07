الفصائل بغزة تدعو للمشاركة الواسعة في مسيرات الغضب مساء اليوم دعمًا للأسرى

دعت فصائل العمل الوطني والإسلامي ولجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية ومؤسسات الأسرى، للمشاركة في "مسيرات الغضب" دعمًا للأسرى بالتزامن مع استمرار خطواتهم النضالية.

ومن المقرّر أن تنطلق المسيرات اليوم الثلاثاء 07 مارس 2023م، بعد صلاة العشاء مباشرة في محافظات قطاع غزة كافّة.

وفي بيان للفصائل، قالت إن المسيرات في مدينة غزة ستكون من مفترق الاتصالات وصولًا لمقر الصليب الأحمر، وفي محافظة شمال غزة، معسكر جباليا مفترق الترنس، وفي محافظة خان يونس، السد العالي منطقة الظهرة المعسكر، وفي محافظة رفح، دوار النجمة، وفي محافظة الوسطى مفترق النصيرات-البريج مقابل البنك الإسلامي الوطني.

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وشدّدت الفصائل في بيانها على أن المشاركة في المسيرات رسالة دعم وإسناد للأسرى في سجون الاحتلال.

وكانت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، دعت للمشاركة الواسعة في الوقفات الداعمة لنضالهم، اليوم الثلاثاء، لمواجهة عدوان الاحتلال ضدّهم وقرارات المتطرّف "بن غفير".

ومن المقرر أن تكون الوقفات والمسيرات في مراكز المدن الفلسطينية كافّة، الساعة التاسعة ليلًا، للتعبير عن مشاركتنا في هذا النضال، والتعبير عن وفائكم لمن دفع سنوات عمره من أجل حرية شعبه وأرضه.

ويواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خطواتهم النضالية لليوم الـ22 على التوالي ردًّا على اضطهاد إدارة السجون تنفيذاً لأوامر وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال اليمينية المتطرّف (بن غفير).

وكان الأسرى يوم أمس، أرجعوا وجبتَي الطعام ولم يسمحوا بإدخالها للأقسام، كما نفذوا إرباكاً ليلياً في تمام الساعة 10 مساءً.

المصدر / فلسطين أون لاين