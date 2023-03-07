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هندسة المتفجرات تنجح بتحييد قنبلة من مخلّفات الاحتلال برفح

بالصور هندسة المتفجرات تنجح بتحييد قنبلة من مخلّفات الاحتلال برفح

07 مارس 2023 . الساعة 10:00 بتوقيت القدس
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هندسة المتفجرات تنجح بتحييد قنبلة من مخلفات الاحتلال برفح

نجحت هندسة المتفجرات رفح، بالتعاون مع مؤسسة UNMAS الدولية ودائرة الشئون الفنية في الإدارة العامة للهندسة والأدلة الجنائية، بتحييد خطر قنبلة مسقطة من نوع MK84 من باطن الأرض.

وقال مدير دائرة الهندسة والأدلة الجنائية في محافظة رفح، المقدّم سليم ماضي: إن "الحفر استمر على القنبلة ما يزيد عن 25 يومًا متواصلة"، مشيراً إلى أن "معلومات وردت لهندسة المتفجرات أن القنبلة غير منفجرة في منزل أحد المواطنين في منطقة البرازيل من مخلّفات عدوان الاحتلال قبل عدّة أشهر".

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وأوضح المقدّم ماضي أن طواقم هندسة المتفجرات اتخذت الإجراءات اللازمة لإزالة القنبلة، بالتعاون مع مؤسسة UNMAS الدولية ودائرة الشئون الفنية في الإدارة العامة للهندسة والأدلة الجنائية، حيث تمكنت من نقلها إلى موقع الاتلاف الرئيس تمهيدًا لتحييد خطرها بشكل نهائي، وفقًا للإجراءات المتبعة.

ونبَّه المقدّم ماضي المواطنين إلى ضرورة التبليغ عن أي جسم مشبوه من مخلّفات الاحتلال، مع ضرورة عدم التعامل معه، وترك الأمر لطواقم هندسة المتفجرات المتخصصة.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#قنبلة #هندسة المتفجرات #مخلفات الاحتلال

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