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مطلوب 10 مُضيفين للعمل في مطعم التايلندي

07 مارس 2023 . الساعة 09:32 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن مطعم التايلندي بمدينة غزة يعلن فيه عن وظيفة مضيف مطعم Restaurant Waiter Job عدد 5-10 للعمل ضمن طاقم العمل .

شروط التسجيل

- خبرة عملية لا تقل عن عام واحد في المطاعم

- اللباقة وحسن التصرف

- الخبرة في استلام الأوردر وتسليمه

- سرعة البديهة والتعامل

- معرفة الأساسيات العامة لوظيفة المضيف

طريقة التسجيل

- إذا كانت لديكم المؤهلات السابقة، يرجى التقدّم بطلب الوظيفة من خلال تعبئة بياناتكم بشكل صحيح عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/aTorXB1sTwsRJy566

- تقبل الطلبات فقط من خلال الرابط المرفق وليس الزيارة.

- الالتحاق بالوظيفة مفتوح حتى الوصول للمضيفين المناسبين للعمل

- عنوان المطعم: مدينة غزة - الرمال الشمالي - شارع عبد القادر الحسيني تقاطع شارع الثورة

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