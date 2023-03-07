مطلوب 10 مُضيفين للعمل في مطعم التايلندي

إعلان توظيف صادر عن مطعم التايلندي بمدينة غزة يعلن فيه عن وظيفة مضيف مطعم Restaurant Waiter Job عدد 5-10 للعمل ضمن طاقم العمل .

شروط التسجيل

- خبرة عملية لا تقل عن عام واحد في المطاعم

- اللباقة وحسن التصرف

- الخبرة في استلام الأوردر وتسليمه

- سرعة البديهة والتعامل

- معرفة الأساسيات العامة لوظيفة المضيف

طريقة التسجيل

- إذا كانت لديكم المؤهلات السابقة، يرجى التقدّم بطلب الوظيفة من خلال تعبئة بياناتكم بشكل صحيح عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/aTorXB1sTwsRJy566

- تقبل الطلبات فقط من خلال الرابط المرفق وليس الزيارة.

- الالتحاق بالوظيفة مفتوح حتى الوصول للمضيفين المناسبين للعمل

- عنوان المطعم: مدينة غزة - الرمال الشمالي - شارع عبد القادر الحسيني تقاطع شارع الثورة