الزراعة تؤكد توفر اللحوم والخضراوات في أسواق قطاع غزة

غزة/ رامي رمانة:

أكدت وزارة الزراعة توفر كميات كافية من اللحوم البيضاء والحمراء، والخضراوات في قطاع غزة مع اقتراب شهر رمضان، مشيرة إلى خطة تسعى إلى تنفيذها في الشهر الفضيل بالتعاون مع الجهات الحكومية، والبلديات ذات العلاقة، لتأمين إمداد السكان باحتياجاتهم من الإنتاج الزراعي بجميع أصنافه.

وبين المتحدث باسم وزارة الزراعة أدهم البسيوني أنه في إطار توفير كميات كافية من الدواجن، طلبت الوزارة من التجار المستوردين بزيادة البيض المخصب لسد أي عجز، مبيناً أنه جرى إدخال نحو 4 ملايين ونصف المليون من البيض المخصب، لتغطية احتياج المواطنين من الدواجن التي يكثر استهلاكها في رمضان؛ بسبب زيادة الولائم وارتفاع نشاط المؤسسات الخيرية في هذا الصدد.

وحسب إحصائية وزارة الزراعة يوجد في قطاع غزة (1640) مزرعة دجاج لاحم، و(450) مزرعة دجاج بياض، و(120) مزرعة حبش.

كما أكد البسيوني في حديثه لصحيفة "فلسطين" توفر كميات كافية من اللحوم الحمراء في قطاع غزة سواء الطازجة أو المجمدة، وأن الأسعار في متناول الجميع.

وأشار البسيوني إلى وجود نحو (300) مزرعة صغيرة من الأبقار الحلوب، و(90) مزرعة عجول تسمين، و(480) مزرعة لتربية الأغنام.

وبين البسيوني أن الوزارة تعزز خدمات الإرشاد البيطري، وتقدم للمربين سبل مكافحة الآفات والأمراض الحيوانية، إذ عملت على تنفيذ تحصين بيطري بمحافظات القطاع شملت تحصينات ضد الحمَّى القلاعية للأبقار وللأغنام، وجدري الأغنام، وطاعون المجترات الصغيرة، وبروسيلا الأغنام.

كما طمأن المتحدث باسم الوزارة المواطنين بتوفر أنواع الخضار كافة، وبأسعار جيدة، مبيناً أن هناك اكتفاء ذاتيًّا كاملًا في كثير من هذه المنتجات، مشيرًا إلى أن المناخ والمنخفضات الجوية لها تأثير مباشر على جودة المنتج والكميات وأسعارها في السوق المحلي.

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وذكر البسيوني أن وزارته تتابع المزارعين والمحاصيل دوريًّا عبر الطواقم الفنية المنتشرة في محافظات قطاع غزة، وبالتعاون مع الجهات المختصة كالدائرة البيطرية، ودائرة متابعة الأسواق.

وحسب تقديرات حديثة صادرة عن وزارة الزراعة يوجد (180) ألف دونم من الأراضي الزراعية في قطاع غزة، ويساهم القطاع الزراعي بنسبة (5.7%- 6%) في الناتج القومي الإجمالي

وأكد البسيوني أن الوزارة تضبط المدخلات والمنتجات الزراعية على المعابر، وفي الأسواق عبر تنفيذ عدد من التعليمات والإجراءات الرقابية.

وأشار البسيوني إلى تنويع مسارات الحصول على مدخلات الإنتاج الزراعي من أكثر من مصدر، شملت البيض المخصب المنتج للدجاج اللاحم، وكذلك الأشتال الزراعية، ضمن جهود الوزارة في تحقيق الأمن الغذائي، وتجنب انقطاع سلسلة الإمداد نتيجة أزمات عالمية.

ولفت البسيوني إلى تبني وزارة الزراعة سياسات تسويقية ضابطة للقطاع الزراعي؛ بهدف تطوير فرص التصدير لبعض المنتجات الزراعية المحلية بما يحقق ربحية المزارع الفلسطيني دون التأثير على وفرة تلك المنتجات في الأسواق المحلية.