هجوم (إسرائيلي) على مطار حلب الدولي يُخرجه عن الخدمة

شنَّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، عدواناً استهدف بالصواريخ مطار حلب الدولي، ما أدَّى إلى خروجه عن الخدمة.

وبحسب مصدر عسكري صرَّح لوكالة الأنباء السورية "سانا": "إنه "في تمام الساعة الثانية و7 دقائق من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية مستهدفاً مطار حلب الدولي، ما أدَّى إلى حدوث أضرار مادية في المطار وخروجه عن الخدمة".

ويستخدم مطار حلب الدولي كوجهة رئيسة لاستقبال طائرات المساعدات الإنسانية التي تدفقت إلى سورية بعد الزلزال حيث استقبل أكثر من ثمانين طائرة مساعدات خلال الشهر الماضي.

وأوضحت مصادر رسمية بأنه "لم يعد هناك إمكانية لاستقبال أي طائرة مساعدات جديدة حتى يتم إصلاح الأضرار التي لحقت فيه".

المصدر / وكالات