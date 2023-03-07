7 مارس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد الـ7 من مارس/ آذار العديد من الأحداث المهمَّة على الصعيد الفلسطيني والعربي يضع " " أبرزه في نقاط:

1945 قوات التحالف تعبر نهر الراين والقوات الأمريكية تدخل ألمانيا في الحرب العالمية الثانية.

قوات التحالف تعبر نهر الراين والقوات الأمريكية تدخل ألمانيا في الحرب العالمية الثانية. 1957 الانسحاب "الصهيوني" من قطاع غزة بعد احتلال دام أربعة أشهر إلى العدوان الثلاثي على مصر عام 1956م.

الانسحاب "الصهيوني" من قطاع غزة بعد احتلال دام أربعة أشهر إلى العدوان الثلاثي على مصر عام 1956م. 1969 انتخاب غولدا مائير لمنصب رئيس وزراء الكيان العبري.

انتخاب غولدا مائير لمنصب رئيس وزراء الكيان العبري. 1975 استشهاد المناضل الفلسطيني معروف سعد في مدينة صيدا جنوب لبنان.

استشهاد المناضل الفلسطيني معروف سعد في مدينة صيدا جنوب لبنان. 1993 أسر مجاهدو القسام الجندي "يهو شعفر يدبرغ" في القدس المحتلة واضطروا لقتله لاحقاً.

أسر مجاهدو القسام الجندي "يهو شعفر يدبرغ" في القدس المحتلة واضطروا لقتله لاحقاً. 1996 انتخاب أول مجلس تشريعي فلسطيني على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة.

انتخاب أول مجلس تشريعي فلسطيني على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة. 2002 مقتل 5 جنود إسرائيليين وجرح 25 آخرين في هجوم مسلّح نفذه الاستشهادي محمد فرحات من غزة في مـستوطنة (عتصمونا) جنوب قـطاع غزة وكتائب القسام تتبنَّى العملية.

مقتل 5 جنود إسرائيليين وجرح 25 آخرين في هجوم مسلّح نفذه الاستشهادي محمد فرحات من غزة في مـستوطنة (عتصمونا) جنوب قـطاع غزة وكتائب القسام تتبنَّى العملية. 2002 الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تُفجّر فندق "أرئيل" في الضفة الغربية وتصيب (16) مستوطناً.

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تُفجّر فندق "أرئيل" في الضفة الغربية وتصيب (16) مستوطناً. 2009 انطلاق فعاليات "الثقافة العربية" بمهرجان كبير في غزة.

انطلاق فعاليات "الثقافة العربية" بمهرجان كبير في غزة. 2015 الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يعلن عدن عاصمة مؤقتة لليمن بدلًا من صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون.

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يعلن عدن عاصمة مؤقتة لليمن بدلًا من صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون. 2017 ويكيليكس تنشر سلسلة وثائق ومُستندات تحت عنوان «ڤولت 7» تنُص على تجسس وكالة المُخابرات المركزيَّة الأمريكيَّة على الهواتف والتلفازات الذكيَّة وبعض مُتصفحات شبكة الإنترنت باستخدام أنظمة تشغيلها.

المصدر / فلسطين أون لاين