7 مارس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد الـ7 من مارس/ آذار العديد من الأحداث المهمَّة على الصعيد الفلسطيني والعربي يضع "" أبرزه في نقاط:
- 1945 قوات التحالف تعبر نهر الراين والقوات الأمريكية تدخل ألمانيا في الحرب العالمية الثانية.
- 1957 الانسحاب "الصهيوني" من قطاع غزة بعد احتلال دام أربعة أشهر إلى العدوان الثلاثي على مصر عام 1956م.
- 1969 انتخاب غولدا مائير لمنصب رئيس وزراء الكيان العبري.
- 1975 استشهاد المناضل الفلسطيني معروف سعد في مدينة صيدا جنوب لبنان.
- 1993 أسر مجاهدو القسام الجندي "يهو شعفر يدبرغ" في القدس المحتلة واضطروا لقتله لاحقاً.
- 1996 انتخاب أول مجلس تشريعي فلسطيني على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة.
- 2002 مقتل 5 جنود إسرائيليين وجرح 25 آخرين في هجوم مسلّح نفذه الاستشهادي محمد فرحات من غزة في مـستوطنة (عتصمونا) جنوب قـطاع غزة وكتائب القسام تتبنَّى العملية.
- 2002 الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تُفجّر فندق "أرئيل" في الضفة الغربية وتصيب (16) مستوطناً.
- 2009 انطلاق فعاليات "الثقافة العربية" بمهرجان كبير في غزة.
- 2015 الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يعلن عدن عاصمة مؤقتة لليمن بدلًا من صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون.
- 2017 ويكيليكس تنشر سلسلة وثائق ومُستندات تحت عنوان «ڤولت 7» تنُص على تجسس وكالة المُخابرات المركزيَّة الأمريكيَّة على الهواتف والتلفازات الذكيَّة وبعض مُتصفحات شبكة الإنترنت باستخدام أنظمة تشغيلها.
المصدر / فلسطين أون لاين