إضراب عام في المدارس ومديريات التعليم بالضفة والقدس

عمَّ صباح اليوم الثلاثاء الإضراب العام، مدارس الضفة الغربية والقدس المحتلتين، شاملًا الإضراب مديريات التربية والتعليم ومقرات الوزارة.

وكان الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، أعلن أمس الإثنين، عن هذه الخطوة في إطار الاحتجاجات ورفض قرارات الحكومة المتعلّقة بصرف العلاوات بدون الالتزام بالاتفاقيات الموقعة.

وقال الاتحاد أمس: "لقد تابع اتحاد المعلمين مع كل الأطراف تنفيذ الاتفاق الخاص باتحاد المعلمين وتواصلنا مع الجميع وتحمّلنا عبء الموقف الوطني مفتخرين في ذلك وقدّمت مبادرة من خلال مفوضية المنظمات الشعبية وفيها عدَّة بنود ولكن خطاب الحكومة لم يكن شاملاً لهذه البنود وتعرّض لموضوع قانون الخدمة المدنية دون أن يذكر مشاركة النقابات والاتحاد في صياغته ولم يتعرّض إلى حفظ الأثر المالي للاتفاقيات والنسب المتبقية".

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ومن المقرّر أن يجتمع الاتحاد العام اليوم لبحث خطواته المقبلة وإصدار بيان فيما يتعلق باستمرار الإضراب من عدمه.

وكانت وزارة التربية والتعليم في رام الله، دعت الليلة الماضية، المعلمين والطلبة بالانتظام في الدوام الدراسي، إلا أن هذه الدعوة لم تلقَ أي استجابة.

المصدر / فلسطين أون لاين