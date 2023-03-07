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أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة
07 مارس 2023 . الساعة 07:56 بتوقيت القدس
خضراوات في أسواق غزة
جاءت أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء في أسواق غزة حسب نشرة وزارة الزراعة على النحو الآتي:
المصدر / فلسطين أون لاين
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