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أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة

07 مارس 2023 . الساعة 07:56 بتوقيت القدس
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خضراوات في أسواق غزة

جاءت أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء في أسواق غزة حسب نشرة وزارة الزراعة على النحو الآتي:

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المصدر / فلسطين أون لاين
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