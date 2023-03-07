طقس فلسطين اليوم الثلاثاء وحتى الجمعة المقبل

يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، بحيث تبقى حول معدلها العام، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة بحول الله تعالى على بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الأربعاء

أما طقس يوم غد الأربعاء، فيكون الجو غائما جزئيا بوجه عام وباردا نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

طقس الخميس والجمعة

وبعد غد الخميس، يكون الجو غائما جزئيا بوجه عام ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها بقليل، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة المقبل، يكون الجو غائما جزئيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها بقليل، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين