شاهد البطاقة الصفراء التي حصل عليها اللاعب يوسف لولو

غزة/ مؤمن الكحلوت:

أثارت البطاقة الصفراء التي حصل عليها اللاعب يوسف لولو مهاجم فريق اتحاد خانيونس، خلال مباراة فريقه أمام غزة الرياضي في الجولة الماضية من بطولة الدوري الممتاز، جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب أن البطاقة ستحرمه من المشاركة في المباراة الختامية والحاسمة أمام خدمات رفح.

واتهم رأفت خليفة مدرب فريق اتحاد خانيونس اللاعب لولو، بالحصول على البطاقة بشكل متعمد، مستغرباً مما فعله اللاعب، كونه أمر غير منطقي وهو يعلم أنه يحمل بطاقتين صفراويتين.

من جهته، عبّر محمد المصري رئيس نادي اتحاد خانيونس، عن غضبه من الانتقادات التي طالت لاعبَيْه يوسف لولو وباسل أبو بطنين، عقب تأكيد غيابهما عن الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الممتازة.

وقال المصري إن لاعبَيْه أكبر من أي مزايدات طالتهم عبر صفحات التواصل الاجتماعي، مبيناً أنهما لعبا بشرف على غرار جميع عناصر الفريق.

وأكد اللاعب لولو، أنه كان يلعب وهو مصاباً، مُشيراً إلى أنه يقف على مسافة واحدة من جميع الأندية.



البطاقة الصفراء التي حصل عليها اللاعب يوسف لولو