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الاحتلال يقصف مطار حلب ويخرجه عن الخدمة

07 مارس 2023 . الساعة 02:20 بتوقيت القدس
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استهدف عدوان إسرائيليّ، محيط مطار حلب الدولي، في غارات شنّها طيران الاحتلال، في وقت مبكر من فجر اليوم الثلاثاء، بحسب ما أكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وذكرت "سانا" عبر "تليغرام" أن الدفاعات السورية الجوية تصدت لصواريخ معادية استهدفت محيط مطار حلب.

وأضافت بعيد ذلك بوقت وجيز، نقلا عن مصدر عسكري، أنه "في تمام الساعة 2:07 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية مستهدفا مطار حلب الدولي".

وأكد المصدر أن القصف "أدى إلى حدوث أضرار مادية في المطار، وخروجه عن الخدمة".

كان آخر عدوان للاحتلال على الأراضي السورية في، 19 فبراير/ شباط المنصرم، خلف 5 شهداء بينهم عسكري، وإصابة 15 مدنيا بجروح حيث استهدف الهجوم مناطق سكنية في دمشق.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#سوريا #قصف إسرائيلي #عدوان إسرائيلي #مطار حلب

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