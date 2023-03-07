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كوريا الشمالية تتهم أميركا بتصعيد التوتر.. وتلميح لضربة نووية

07 مارس 2023 . الساعة 02:08 بتوقيت القدس
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اتّهمت وزارة الخارجية الكورية الشمالية الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الثلاثاء، بأنها تُفاقم "عمدا" التوتّرات بمناوراتها العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية.

وجاء في بيان للخارجية الكورية الشمالية نقلته الوكالة المركزية الكورية الشمالية، أنه: "على الرّغم من تحذيراتنا المتكرّرة، تتعمّد الولايات المتحدة الاستمرار في مفاقمة الأوضاع".

وشدد البيان على أن "المناورات الجوية المشتركة الأخيرة، تظهر بوضوح أن الخطة الأميركية لاستخدام أسلحة نووية ضد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يتمّ الدفع بها قدما على مستوى حرب فعلية".

وأكدت كوريا الشمالية، السبت، أن أسلحتها النووية تضمن توازن القوى وتحمل واشنطن مسؤولية انهيار النظام الدولي للسيطرة على الأسلحة.

واتهمت بيونغيانغ واشنطن بالمسؤولية عن انهيار النظام الدولي للسيطرة على الأسلحة، وقالت إن أسلحتها النووية تعتبر ردا عادلا لضمان السلام والاستقرار على شبه الجزيرة الكورية.

واعتبرت وزارة خارجية كوريا الشمالية أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان تتجاوز حدود الخطر، وبالتالي فإنه لا يمكن التهاون مع ذلك.

المصدر / وكالات
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#أميركا #كوريا الشمالية

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