تفجير انتحاري يودي بـ9 من أفراد الشرطة الباكستانية

لقي 9 من أفراد الشرطة الباكستانية، اليوم الإثنين، مصرعهم، في تفجير انتحاري جنوب غرب البلاد.

وقال متحدث باسم الشرطة الباكستانية، إن مفجراً انتحارياً صدم شاحنة للشرطة بدراجة نارية، أسفر عن مصرع أفراد الشرطة.

وأوضح المتحدث محمود خان نوتيزاي، بأن الهجوم وقع في مدينة سيبي التي تبعد 160 كيلومتراً شرقي كويتا عاصمة إقليم بلوخستان.

ووفق مصادر طبية باكستانية فإن سبعة على الأقل من رجال الشرطة أصيبوا في الهجوم.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

وتحارب عصابات من عرق البلوخ الحكومة منذ عقود متهمة إياها باستغلال موارد بلوخستان الغنية من النفط والمعادن.

المصدر / وكالات