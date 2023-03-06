6 إصابات بينها أطفال في هجوم للمستوطنين على حوارة

أصيب ستة مواطنين، خمسة من عائلة واحدة، بينهم أطفال، مساء اليوم الإثنين، خلال هجوم للمستوطنين المتطرفين على بلدة حوارة، جنوب نابلس.

ووفق مصادر محلية، أصيب خمسة مواطنين، بينهم أطفال، أصيبوا بالاختناق، فيما أصيب سادس بحجارة المستوطنين في رأسه، نقلوا إثرها لطوارئ ابن سينا في حوارة، خلال هجوم مستوطنين على البلدة، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأطلق مستوطن الرصاص الحي صوب مركبة في البلدة، ما أدى لإلحاق أضرار بها، دون وقوع إصابات في الأرواح.

واندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال، أسفرت عن إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

ونفذ المستوطنون المتطرفون مساء الأحد الماضي، بحماية قوات الاحتلال، نحو 300 اعتداء في بلدات حوارة وبورين وعصيرة القبلية جنوب نابلس، أسفرت عن استشهاد المواطن سامح حمد الله محمود أقطش (37 عاما)، وإصابة أكثر من 350 آخرين، وإحراق وتحطيم عشرات المنازل والمركبات.

المصدر / فلسطين أون لاين