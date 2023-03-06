فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تفجير انتحاري يودي بـ9 من أفراد الشرطة الباكستانية

6 إصابات بينها أطفال في هجوم للمستوطنين على حوارة

"خريشة": شعبنا سيبقى حاضنة كبيرة للمقاومة

شباب الخليل يواجه النهضة العُماني في الدور التمهيدي للبطولة العربية

أسيران من مخيم قلنديا وبيتونيا يتنسمان الحرية بعد 16 عاما في الأسر

نتنياهو: رفض أداء الخدمة العسكرية يهدد أساس وجود (إسرائيل)

السفير "العمادي" يصل غزة عبر حاجز بيت حانون

عطل كبير يصيب الروابط الخارجية في "تويتر"

خدمات خان يونس يطالب بتصعيده للدرجة الممتازة

هرتسوغ: (إسرائيل) تمر بأزمة تاريخية تهدد بتدميرها من الداخل

بالفيديو 6 إصابات بينها أطفال في هجوم للمستوطنين على حوارة

06 مارس 2023 . الساعة 22:25 بتوقيت القدس
...
6 إصابات بينها أطفال في هجوم للمستوطنين على حوارة

أصيب ستة مواطنين، خمسة من عائلة واحدة، بينهم أطفال، مساء اليوم الإثنين، خلال هجوم للمستوطنين المتطرفين على بلدة حوارة، جنوب نابلس.

ووفق مصادر محلية، أصيب خمسة مواطنين، بينهم أطفال، أصيبوا بالاختناق، فيما أصيب سادس بحجارة المستوطنين في رأسه، نقلوا إثرها لطوارئ ابن سينا في حوارة، خلال هجوم مستوطنين على البلدة، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأطلق مستوطن الرصاص الحي صوب مركبة في البلدة، ما أدى لإلحاق أضرار بها، دون وقوع إصابات في الأرواح.

واندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال، أسفرت عن إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

ونفذ المستوطنون المتطرفون مساء الأحد الماضي، بحماية قوات الاحتلال، نحو 300 اعتداء في بلدات حوارة وبورين وعصيرة القبلية جنوب نابلس، أسفرت عن استشهاد المواطن سامح حمد الله محمود أقطش (37 عاما)، وإصابة أكثر من 350 آخرين، وإحراق وتحطيم عشرات المنازل والمركبات.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#إصابات #حوارة #اعتداءات مستوطنين #بلدة حوارة

متعلقات

الأكثر قراءة