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شباب الخليل يواجه النهضة العُماني في الدور التمهيدي للبطولة العربية

06 مارس 2023 . الساعة 21:36 بتوقيت القدس
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غزة/ وائل الحلبي:

أوقعت قرعة البطولة العربية للأندية 2023 شباب الخليل في مواجهة النهضة العُماني في الدور التمهيدي الثاني، من البطولة التي تحمل اسم "بطولة الملك سلمان"، وجرت مراسم القرعة أمس في العاصمة السعودية الرياض.

ومن المقرر أن يحل شباب الخليل ضيفا على النهضة العُماني في مباراة الذهاب، على أن يتجدد اللقاء بين الفريقين في مباراة الإياب والتي ستقام على ستاد دورا بالخليل.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من لقاء شباب الخليل والنهضة الفائز في مباراة طلائع الجيش المصري وأهلي طرابلس الليبي في الدور التمهيدي الثالث، حيث يتأهل الفائز لدور المجموعات الذي سيقام بنظام التجمع في السعودية.

ومن المقرر أن ينضم الفائز من مباريات الدور التمهيدي الثالث للعب في المجموعة الثانية إلى جوار فرق الهلال السعودي والوداد المغربي والسد القطري، حيث تعتبر هذه المجموعة الأقوى بين مجموعات البطولة.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الدور التمهيدي الثاني بداية من يوم 13/3 وتستمر حتى يوم 12/4، فيما تقام منافسات الدور الثالث خلال الفترة من 8/5/2023 وحتى 7/6/2023.

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#شباب الخليل #النهضة العُماني #بطولة الملك سلمان

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