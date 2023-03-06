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خدمات خان يونس يطالب بتصعيده للدرجة الممتازة

06 مارس 2023 . الساعة 19:55 بتوقيت القدس
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خدمات خان يونس يطالب بتصعيده للدرجة الممتازة
غزة/ مؤمن الكحلوت:

طالب نادي خدمات خان يونس بتصعيده لدوري الدرجة الممتازة لكرة السلة، بعد تهبيط نادي خدمات المغازي في وقت سابق، بناء على اللوائح والقوانين التي تحكم اللعبة.

وأكد خدمات خان يونس أنه من حقه التواجد في دوري الدرجة الممتازة، حسب اللائحة التي تنص أنه في حال تهبيط نادي أو ناديين للدرجة الأدنى لأي سبب، يتم تصعيد مكانه أو مكانهما من احتل المراكز التي تلي الصاعدين، من ذات الدرجة الأدنى.

وأوضح خدمات خان يونس أن نادي شباب رفح بات ليس عضوا في الجمعية العمومية، ومن حقه اللعب مع الكبار الموسم الحالي، مشيرًا إلى أنه لم يحضر قرعة دوري الدرجة الأولى، كونه من حقه اللعب في الدرجة الممتازة.

 ولوح النادي في بيانه، أنه في حال لم يتم تطبيق القانون، سيتوجه للقضاء الرياضي للحصول على حقوقه المشروعه.

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#خدمات خان يونس #خدمات خان يونس لكرة السلة

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