صحيفة إسبانية: الشرطة اليونانية سرقت مليوني يورو من المهاجرين

ذكرت صحيفة الباييس الإسبانية في تقرير بحثي بالتعاون مع موقع "سولومون" الإخباري اليوناني، الاثنين، أن الشرطة اليونانية سرقت أكثر من مليوني يورو من الأموال أو الأشياء الثمينة من المهاجرين غير النظاميين الذين أعيدوا إلى تركيا خلال الفترة 2017-2022.

وتحدثت الصحيفة في خبرها تحت عنوان "مهاجرون نهبهم الأمن اليوناني على الحدود الأوروبية" عن تجارب المهاجرين غير النظاميين الذين يعبرون من تركيا إلى اليونان.

وأكدت الصحيفة أنه في البحث الذي أجرته بالتعاون مع موقع سولومون، أجرت مقابلات مع مهاجرين غير نظاميين ومختلف المنظمات غير الحكومية والمؤسسات والخبراء والمقيمين على حدود نهر مريج في الأشهر الستة الماضية.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن أكثر من 20 ألف مهاجر غير نظامي أعادتهم قوات الأمن اليونانية إلى تركيا عبر حدود مريج في الفترة 2017-2022.

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وأشارت الصحفية إلى أن نتائج البحث كشف بوضوح أن الأمن اليوناني ارتكب السرقة من أموال ومقتنيات المهاجرين.

ولفتت الصحيفة إلى أن المهاجرين الذين يدخلون بشكل غير نظامي إلى اليونان وهي الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي، ليس لديهم طلبات لجوء، ولا يتم تسجيلهم، ويؤخذون إلى مراكز الشرطة أو الثكنات العسكرية أو المستودعات الفارغة، ويُعاملون بعنف.

وأكدت الصحيفة أن قوات الأمن اليونانية سحبت ما بين 2 و 2.8 مليون يورو من الأموال أو المقتنيات الثمينة مثل الهواتف المحمولة، وخواتم، وأقراط، وأساور، وساعات من المهاجرين، وبالنظر إلى المعلومات غير المسجلة لدى المنظمات غير الحكومية العاملة في المنطقة، قد يكون هذا المبلغ أعلى من ذلك بكثير.

المصدر / الأناضول