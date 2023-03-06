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يرفع حصيلة الضحايا الفلسطينيين السوريين إلى 73

انتشال جثث 6 فلسطينيين من عائلة واحدة في أنطاكية

06 مارس 2023 . الساعة 19:03 بتوقيت القدس
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انتشال جثث 6 فلسطينيين من عائلة واحدة في أنطاكية

عثرت طواقم الإنقاذ التركية، أمس الأحد، على جثث ستة فلسطينيين من عائلة واحدة، تحت الأنقاض في مدينة أنطاكيا التركية، جرّاء الزلزال المدمِّر الذي ضرب تركيا وسوريا يوم 6 شباط/فبراير الفائت.

وقالت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا، اليوم الإثنين، إنه عُثر على عائلة مكونة من ستة أفراد هم: محمد الخالدي وزوجته منال محمود خروبي وأولادهم عدي وعمر ويمان وميرا الخالدي وهم من أبناء حي جوبر الدمشقي المهجرين من سوريا لتركيا. 

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وكان مقربون من عائلتي الخالدي وخروبي قد أطلقوا مناشدات للكشف عن مصير أفراد العائلة أو إرسال المساعدة من أجل إنقاذهم من تحت الأنقاض.

وبالعثور على أفراد عائلة الخالدي الستة تحت الأنقاض، ترتفع حصيلة الضحايا الفلسطينيين السوريين الذين قضوا بسبب الزلزال الذي ضرب تركيا، وسوريا إلى 73، بينهم 35 في عموم سوريا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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