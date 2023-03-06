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برازيلي ثمانيني يفاجئ والدته التسعينية بتخرجه من الجامعة

06 مارس 2023 . الساعة 18:53 بتوقيت القدس
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مشهد من التقاء الثمانيني البرازيلي أمه مفاجئا إياها بتخرجه الجامعي

"أمي، تخرجت في الجامعة"، هذا ما أخبر به رجل برازيلي يبلغ من العمر 78 عاماً والدته التسعينية بعد تخرجه بشهادة في الإدارة المالية في أعقاب عامين من التحاقه بالدورة، مثبتاً بذلك للعالم أن التعلم حقاً عملية مستمرة مدى الحياة.

وفي مقطع فيديو لطيف نشره موقع "غوود نيوز" الكندي على "إنستغرام"، يظهر الرجل بزي التخرج مصطحبًا شهادته الجامعية إلى منزل والدته البالغة 98 عامًا مباشرة بعد انتهاء حفل توزيع الشهادات، لأنها لم تكن قادرة على حضور الحفل.

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ووفقاً لموقع "إنديان إكسبرس"، التحق الرجل السبعيني في منتصف الوباء بالصفوف الجامعية في مجال الإدارة المالية، وبعد عامين جاءت اللحظة الكبرى بحصوله على شهادة التخرج من يد نجله في مسرح ممتلئ بالزملاء والمعلمين وأفراد من العائلة.

وعلى الفور، انتشر بسرعة مقطع الفيديو غير المؤرخ، والذي صور أيضاً الرجل بالعباءة السوداء والقبعة يلتقي والدته المسنة ويعانقها، جامعاً ألوف المشاهدات بعد نشره يوم الأحد.

المصدر / وكالات
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