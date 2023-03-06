مدافع منتخب بلجيكا يعلن اعتزاله دولياً

أعلن توبي ألدرفيريلد، مدافع فريق رويال أنتويرب البلجيكي واللاعب السابق لنادي الدحيل القطري، اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب بلجيكا، بعد مسيرة دولية امتدت 13 عامًا وخاض خلالها 127 مباراة دولية.

ومن خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، كتب ألدرفيريلد: "مع الألم في قلبي أعلن أنني سأعتزل اللعب الدولي مع الشياطين الحمر".

وواصل صاحب الـ"34" عامًا: "كصبي صغير كنت أحلم باللعب للمنتخب الوطني، وأنا ممتن وفخور للغاية بأن هذا الحلم أصبح حقيقة"؛ مُضيفًا: "يُمكنني أن أنظر إلى الوراء، بعد 14 عامًا، لقد لعبت 127 مباراة دولية، وثلاث بطولات في كأس العالم، وبطولتين في كأس أمم أوروبا، وذكريات جميلة لا حصر لها".

وأضح ألدرفيريلد أنه سيكرس الآن المزيد من الوقت لعائلته ويركز على مسيرته الكروية مع أنتويرب: "قرار صعب للغاية، لكنه القرار المناسب لي في الوقت الحالي".

وخاض ألدرفيريلد أول مباراة دولية له مع بجليكا في 2009، ومُنذ ذلك الحين كان أحد الركائز الأساسية في الشياطين الحمُر، وشارك في 127 مباراة بمُختلف المُسابقات.

ولم يفز ألدرفيريلد بأي لقب مع المنتحب البلجيكي، لكنه شارك في كأس العالم (2014، 2018، و2022)، وكأس أمم أوروبا (2016، 2020)، ونال الميدالية البرونزية في مونديال روسيا 2018.

المصدر / وكالات