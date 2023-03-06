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وزير الأوقاف والشؤون الدينية يصل غزة الخميس القادم

06 مارس 2023 . الساعة 18:20 بتوقيت القدس
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وزير الأوقاف والشؤون الدينية في رام الله حاتم البكري

قالت وزارة الأوقاف بغزة، اليوم الإثنين، إن الوزير الشيخ حاتم البكري، من المقرر أن يصل غزة، يوم الخميس القادم، على أن تستمر زيارته لـ 3 أيام.

وأوضحت الوزارة في تصريح لها، أن الزيارة ستتضمن زيارة البكري المشاركة في ملتقى خريجي كلية الدعوة الاسلامية التابعة للوزارة، وإلقاء خطبة الجمعة في المسجد العمري الكبير، وحضور حفل إجراء قرعة الحج يوم السبت المقبل.

ورحب وكيل وزارة الأوقاف د. عبد الهادي الأغا بزيارة الوزير البكري إلى قطاع غزة، مؤكداً أن حضوره يمثل أهمية لتحقيق رسالة وزارة الأوقاف السامية في خدمة الاسلام والمسلمين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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