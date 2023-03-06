موقف بيريز رئيس ريال مدريد من أنشيلوتي بعد التعادل أمام بيتيس

أكدت تقارير إعلامية، أن رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، أعرب عن خيبة أمله واستيائه من بعض قرارات المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بعد تعثر الفريق أمام ريال بيتيس، في مسابقة الدوري الإسباني، مشيرة إلى أن رئيس النادي الملكي نزل بعد المباراة إلى غرف خلع الملابس، ولام مدربه بعد هذا التعثر الثالث تواليًا.

وسقط ريال مدريد في فخ التعادل السلبي أمام بيتيس (0-0) في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأحد، على ملعب "بينتو فيمارين"، بالجولة الـ24 من الليغا، ليرتفع الفارق بين المرينغي والمتصدر برشلونة الذي فاز على فالنسيا (1-0) إلى تسع نقاط.

وقالت شبكة "ريليفو" الإسبانية إن بيريز نزل إلى غرفة خلع ملابس، حيث أجرى حديثًا طويلًا مع أنشيلوتي الذي كان ينأى بنفسه عنه في الآونة الأخيرة.

ولا يعتاد بيريز على الحضور في غرفة خلع الملابس عقب كل مباراة، ولكن في مواقف محددة على غرار التعثر أمام بيتيس، إذ لم تعجبه بعض القرارات التي اتخذها أنشيلوتي وخاصّةً في المباريات الأخيرة وأخبره بذلك.

وأوضحت الشبكة، أن سبب تأخر ظهور أنشيلوتي في غرفة الصحافة هو الحديث المطول الذي جمعه مع بيريز، حيث أخبره الرئيس أنه غير راضٍ عن عدة قرارات في المباريات الثلاث الماضية، بعد التعادل مع أتلتيكو مدريد (1-1) والهزيمة ضد برشلونة (1-0)، بالإضافة إلى التعادل الأخير المُخيب للآمال مع بيتيس.

وأكد المصدر ذاته أنّ بيريز لم يكن راضيًا عن الفريق، مُنذ مباراة أتلتيكو مدريد، ولكنه لم يتحدث مع أنشيلوتي، حيث نقل مشاعره أشخاص موثوق فيهم، في وقت لم يُبدِ فيه إعجابه بتشكيل الفريق أو التغييرات التي أجراها المدرب الإيطالي، في تلك المباراة، إذ كان يرى رئيس ريال مدريد أنّ الديربي هي فرصة للقتال على "الليغا" وتذليل الفارق مع برشلونة، المنهزم بعد ذلك أمام ألميريا.

يُذكر أن ريال مدريد يحتل وصافة الدوري الإسباني برصيد 53 نقطة، مُبتعدًا بتسع نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة برصيد 62 نقطة، بعد انتصاره الصعب على فالنسيا أمس بهدف نظيف حمل توقيع البرازيلي رافينيا.

المصدر / وكالات