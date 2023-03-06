لاعب مانشستر سيتي مطلوب في برشلونة بأمر تشافي

يرغب الإسباني إيميريك لابورت، قلب دفاع مانشستر سيتي الإنجليزي، في الخروج من ملعب الاتحاد الصيف المقبل بسبب عدم اعتماد مدرب فريقه بيب غوارديولا عليه في الكثير من المباريات، خاصة بعد دخوله حسابات نادي برشلونة الإسباني، الذي يرغب في التعاقد مع اللاعب.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن لابورت، لم يعد يحصل على الكثير من الدقائق، في الوقت الذي يرغب برشلونة في ضمه خلال فترة التعاقدات القادمة، بسبب جودته وحاجة الفريق إلى لاعب يجيد اللعب بالقدم اليسرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني للنادي الكتالوني، يرغب في جلب لاعب السيتي، كونه لا يملك مدافعًا محوريًا يجيد اللعب بالقدم اليسرى، ما اضطره مؤخرًا إلى توظيف ماركوس ألونسو فقط، علمًا أن منصب الأخير في مركز الظهير.

ويدرك برشلونة، أن هناك صعوبة في المفاوضات مع السيتي حول ضم لابورت، لا سيما أن النادي الكتالوني محاصر بمشاكل عدة مرتبطة أساسًا بقوانين اللعب المالي النظيف، حيث يتوجب عليه أولًا ضرورة بيع بعض اللاعبين من أجل تسجيل الصفقات الجديدة.

وشارك لابورت (28 عامًا) مع السيتي، في 7 مباريات فقط في الدوري الإنجليزي، بمعدل دقائق بلغ 555 دقيقة، وهو ما يؤكد أن اللاعب لم يعد من العناصر التي يعتمد عليها غوارديولا بشكل أساسي، فيما يرتبط اللاعب بعقد حتى يونيو 2025.

المصدر / وكالات