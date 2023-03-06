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11 قتيلًا و50 مفقودًا بانهيار أرضي في إندونيسيا

06 مارس 2023 . الساعة 17:25 بتوقيت القدس
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11 قتيلًا و50 مفقودًا بانهيار أرضي في إندونيسيا

أعلنت إدارة الكوارث في إندونيسيا أن 11 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم في منطقة ناتونا اليوم الإثنين، بعدما دفن انهيار أرضي منازل وسط هطول شديد للأمطار.

وأوضح مسؤول من إدارة الكوارث، لقناة محلية، أن 11 شخصًا لقوا حتفهم، مشيرًا إلى أن 50 في عداد المفقودين.

مسؤول آخر في إدارة الكوارث في إقليم جزر رياو ذكر أن عدد القتلى قد يتزايد، لافتاً إلى أن الاتصالات في المنطقة انقطعت.

وأضاف المسؤول: الطقس يتغير، والرياح ما زالت شديدة، وموجات المد مرتفعة.

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وكشفت إدارة الكوارث أنه تم إجلاء الناجين من منطقة سيراسان في حين تم إرسال فريق بحث وإنقاذ إلى المنطقة.

وأظهرت الصور، التي نشرتها الإدارة، أسقفاً وأشجاراً متناثرة على الأرض المليئة بالطين وسط هطول أمطار غزيرة.

وقالت وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية إن المنطقة المتضررة تقع على جزيرة نائية على بعد خمس ساعات بالقارب من ناتونا.

المصدر / وكالات
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#إندونيسيا #انهيار أرضي #انهيار أرضي إندونيسيا

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