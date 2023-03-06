فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"الإعلام الحكومي" ينفي زيادة رسوم معاملات المحاكم

"منظمات الهيكل" المزعوم تطالب بإغلاق "الأقصى" في الأسبوع الثالث من رمضان

محمد صلاح يكتب التاريخ مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

اتحاد المعلمين يعلن الإضراب المفتوح في الضفة والقدس

عمليات هدم واسعة وإخطارات بوقف البناء في عدة مناطق بالضفة

لحظة وفاة لاعب خلال مباراة بكرة القدم

عدد ساعات الصيام برمضان في الدول العربية لهذا العام

الاحتلال يعتقل شابين من مدينة قلقيلية

الشاطئ يرد بقوة على قرار منع الجمهور من حضور المباراة الفاصلة

مباراة الشاطئ ونماء بدون حضور جماهيري

"الإعلام الحكومي" ينفي زيادة رسوم معاملات المحاكم

06 مارس 2023 . الساعة 16:50 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

نفى المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، زيادة رسوم معاملات المحاكم في غزة.

وقال المكتب في بيان مقتضب: "نؤكد عدم صحة المعلومات التي تداولتها بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي عن زيادة رسوم المعاملات لدى المحاكم، والادعاء بفرض ضريبة جديدة".

 

وشدد المكتب على عدم وجود أي تغيير على كافة رسوم المحاكم أو دمغاتها، مشيرًا أن ما يخص تحصيل ضريبة القيمة المضافة عن أعمال المحامين قد فسره البعض خطأً، كونها مقرة سابقا وما تم هو تغيير طريقة تحصيلها فقط.

ولفت أن تحصيل هذه الضريبة سابقًا تم بالإتفاق مع مجلس نقابة المحامين، بحيث يدفعها المحامي مع قيمة المعاملة مباشرة بدلا من دفعها للمالية لاحقا، دون أي تغيير في قيمة المعاملات والرسوم على المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#غزة #المكتب الإعلامي الحكومي #محكمة #محاكم #معاملات #رسوم #محامون

متعلقات

الأكثر قراءة