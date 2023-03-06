اتحاد المعلمين يعلن الإضراب المفتوح في الضفة والقدس

أعلن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين في رام الله، اليوم الإثنين، الإضراب المفتوح، ابتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء.

وأوضح الاتحاد العام للمعلمين، في بيان صادر عنه اليوم، بأن الإضراب سيكون مفتوحاً مع عدم التوجه في مدارس الضفة الغربية والقدس ومديريات التربية والتعليم ومبنى وزارة التربية، ابتداء من يوم غد وحتى صدور بيان جديد من الاتحاد.

وقال بيان الاتحاد: "تابعنا مع كل الأطراف تنفيذ الاتفاق الخاص باتحاد المعلمين وتواصلنا مع الجميع وتحملنا عبء الموقف الوطني مفتخرين في ذلك وقدمت مبادرة من خلال مفوضية المنظمات الشعبية وفيها عدة بنود ولكن خطاب الحكومة لم يكن شاملا لهذه البنود وتعرض لموضوع قانون الخدمة المدنية دون ان يذكر مشاركة النقابات والاتحاد في صياغته ولم يتعرض الى حفظ الاثر المالي للاتفاقيات والنسب المتبقية".

وأضاف الاتحاد: "في ظل ارباك المشهد التربوي بكل مكوناته مدراء ومعلمين ومديريات تربية وتأثر الطلبة بكل ما يجري فانه من باب المسؤولية الوطنية والنقابية فإننا نتوجه الى هذه الخطوة وكلنا الم لأننا نعلم حجم الخسارة العامة نتيجة هذه الخطوة الا اننا مجبرون عليها من أجل تنفيذ اتفاقنا وانقاذ الطلبة ومنظومتنا التربوية".

المصدر / فلسطين أون لاين